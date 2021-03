La segreteria regionale Cgil Marche passa a 4 componenti: entra Rossella Marinucci (Di martedì 16 marzo 2021) ANCONA - La segreteria regionale della Cgil Marche si amplia passando da tre a quattro componenti: entra Rossella Marinucci. Gli altri componenti sono, oltre alla segretaria generale, Daniela ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 16 marzo 2021) ANCONA - Ladellasi ampliando da tre a quattro. Gli altrisono, oltre alla segretaria generale, Daniela ...

Advertising

cgil_marche : #Cgil Marche, segreteria regionale: entra Rossella Marinucci - piercamillo : @PAF982 In Campania non abbiamo promosso iscrizioni a stock per bollettino postale. Non ho anagrafe degli iscritti,… - infoitinterno : Sanna: “Anche la segreteria regionale Pd si metta in discussione' - CRBasilicata : Consiglio regionale, rinviata seduta del 16 marzo. In attesa dei risultati della verifica sanitaria relativa al Cov… - Nibbionero : Il portavoce di BuffoNello @Musumeci? Un ex parlamentare europea e attuale componente del segreteria regionale del… -