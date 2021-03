Isola 15, gli ascolti della prima puntata: partenza col botto per Ilary Blasi! (Di martedì 16 marzo 2021) E’ andata in onda ieri sera la prima puntata dell’Isola dei Famosi 15, la prima edizione condotta da Ilary Blasi, dopo anni in cui alla guida del reality c’era stata Alessia Marcuzzi. Ma come è andato questo attesissimo debutto? Quindi ecco gli ascolti della prima puntata. Gli ascolti del programma di Canale 5 per questo esordio si sono stati decisamente buoni. Si parla di 3.602.000 spettatori con uno share del 21,68%. Un dato importante e in sensibile miglioramento se confrontato con quello delle ultime tre edizioni del reality. La prima puntata dell’Isola 14 andata in onda il 24 gennaio 2019 aveva totalizzato 3.062.000 spettatori con uno share del 18,27%; l’anno ... Leggi su isaechia (Di martedì 16 marzo 2021) E’ andata in onda ieri sera ladell’dei Famosi 15, laedizione condotta daBlasi, dopo anni in cui alla guida del reality c’era stata Alessia Marcuzzi. Ma come è andato questo attesissimo debutto? Quindi ecco gli. Glidel programma di Canale 5 per questo esordio si sono stati decisamente buoni. Si parla di 3.602.000 spettatori con uno share del 21,68%. Un dato importante e in sensibile miglioramento se confrontato con quello delle ultime tre edizioni del reality. Ladell’14 andata in onda il 24 gennaio 2019 aveva totalizzato 3.062.000 spettatori con uno share del 18,27%; l’anno ...

