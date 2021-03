“Io che son nata a Primavera”: riapre Casa Alda Merini, la poetessa dei Navigli (Di martedì 16 marzo 2021) “La vita non ha senso, anzi è la vita che ti dà senso. Sempre che noi la lasciamo parlare, perché prima dei poeti parla la vita. Dobbiamo ascoltarla la vita…”. Così Alda Merini, una delle più grandi poetesse d’Europa del Novecento, rispondeva a Paolo Bonolis nel noto programma televisivo dedicato al senso della vita in onda qualche anno fa. Alda Merini (nella foto dalla pagina Facebook Spazio Alda Merini) se n’è andata a 78 anni nel 2009, il 1 novembre, il giorno dei Santi. Era nata il 21 marzo, il primo giorno di Primavera, nella sua Milano. Oggi sarebbe sul punto di compiere 90 anni. Come recita uno dei suoi versi più famosi: “Sono nata il ventuno a Primavera / ma non sapevo che nascere folle /, aprire le zolle / ... Leggi su velvetmag (Di martedì 16 marzo 2021) “La vita non ha senso, anzi è la vita che ti dà senso. Sempre che noi la lasciamo parlare, perché prima dei poeti parla la vita. Dobbiamo ascoltarla la vita…”. Così, una delle più grandi poetesse d’Europa del Novecento, rispondeva a Paolo Bonolis nel noto programma televisivo dedicato al senso della vita in onda qualche anno fa.(nella foto dalla pagina Facebook Spazio) se n’è andata a 78 anni nel 2009, il 1 novembre, il giorno dei Santi. Erail 21 marzo, il primo giorno di, nella sua Milano. Oggi sarebbe sul punto di compiere 90 anni. Come recita uno dei suoi versi più famosi: “Sonoil ventuno a/ ma non sapevo che nascere folle /, aprire le zolle / ...

