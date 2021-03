Inzaghi | ' Col Bayern risultato compromesso | ma orgogliosi della nostra crescita'

(Di martedì 16 marzo 2021) Nessuno in casa Lazio si illude di poter riaprire il discorso qualificazione, ma tutti sono intenzionati ad andare a Monaco di Baviera per fare quantomeno una bella figura. La sfida di ritorno col ...

La sfida di ritornoBayern, in programma domani sera all'Allianz Arena, sancirà quasi certamente l'uscita dalla Champions della squadra di. Che però ci tiene ad uscire a testa alta (se ...QUI LAZIO - Idee chiare perche dovrebbe mandare in campo la sua squadra3 - 5 - 2 con Reina tra i pali, reparto difensivo composto da Patric, Acerbi e Radu. A centrocampo Lucas Leiva in ...Simone Inzaghi ha parlato alla vigilia della gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco: “In questi ...ROMA – Domani a Monaco turnover mini. Ci sarà il clamoroso ritorno di Musacchio fra i tre centrali. Non rinuncia ad Acerbi, Inzaghi. E potrebbe non risparmiare nemmeno Radu con vista su Favalli (è a - ...