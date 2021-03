Gasperini: 'Queste due gare ci lasciano l'amaro in bocca. Potevamo fare di più' (Di mercoledì 17 marzo 2021) L'Atalanta esce agli ottavi di Champions contro un colosso come il Real Madrid, ma Gasperini non riesce a nascondere la propria delusione: "Se rifarei le stesse scelte? Assolutamente sì, purtroppo ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 17 marzo 2021) L'Atalanta esce agli ottavi di Champions contro un colosso come il Real Madrid, manon riesce a nascondere la propria delusione: "Se rii le stesse scelte? Assolutamente sì, purtroppo ...

