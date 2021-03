Cruciani questa volta difende il Napoli: “Legittimo che non giochi con la Juve” (Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – Rinviata per l’ennesima volta la sfida con la Juventus, questa volta il conduttore de “La zanzara” Giuseppe Cruciani, si schiera al fianco dei partenopei. “Legittico che non si giochi 3 partite in trasferta in una settimana, chi se ne frega della Roma”. Il popolo napoletano non è abituato a questo tipo di commenti di Giuseppe Cruciani che più di una volta ha attaccato a spada tratta club e tifosi. questa volta però ha fatto l’esatto opposto. Le 3 sfide che avrebbe dovuto affrontare il Napoli in una sola settimana, e tutte in trasferta, erano veramente qualcosa di molto impegnativo e quasi proibitivo. La Roma dal canto suo si è sentita “fregata” ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Rinviata per l’ennesimala sfida con lantus,il conduttore de “La zanzara” Giuseppe, si schiera al fianco dei partenopei. “Legittico che non si3 partite in trasferta in una settimana, chi se ne frega della Roma”. Il popolo napoletano non è abituato a questo tipo di commenti di Giuseppeche più di unaha attaccato a spada tratta club e tifosi.però ha fatto l’esatto opposto. Le 3 sfide che avrebbe dovuto affrontare ilin una sola settimana, e tutte in trasferta, erano veramente qualcosa di molto impegnativo e quasi proibitivo. La Roma dal canto suo si è sentita “fregata” ...

