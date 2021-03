Covid, dopo un anno il metro di distanza non basta più dice il Ministero della Salute (Di martedì 16 marzo 2021) Un nuovo documento da parte di Inail e Istituto superiore di sanità spiega perché si dovrebbe aumentare la distanza fisica minima a due metri (Pixabay.com)Viste le varianti circolanti del Covid, per la distanza fisica di un metro resta il minimo di distanza da applicare. Tuttavia sarebbe indicato accrescerla “fino a due metri“. Questo viene quindi sottolineato all’interno del nuovo documento che è stato redatto da Inail insieme all’Istituto Superiore di Sanità, al Ministero della Salute e all’Aifa. Nell’atto si stabilisce dunque una ulteriore prudenza “specie in tutte le situazioni in cui venga rimossa la protezione respiratoria come, ad esempio, in occasione del consumo di bevande e cibo“. Per via delle varianti circolanti del ... Leggi su formatonews (Di martedì 16 marzo 2021) Un nuovo documento da parte di Inail e Istituto superiore di sanità spiega perché si dovrebbe aumentare lafisica minima a due metri (Pixabay.com)Viste le varianti circolanti del, per lafisica di unresta il minimo dida applicare. Tuttavia sarebbe indicato accrescerla “fino a due metri“. Questo viene quindi sottolineato all’interno del nuovo documento che è stato redatto da Inail insieme all’Istituto Superiore di Sanità, ale all’Aifa. Nell’atto si stabilisce dunque una ulteriore prudenza “specie in tutte le situazioni in cui venga rimossa la protezione respiratoria come, ad esempio, in occasione del consumo di bevande e cibo“. Per via delle varianti circolanti del ...

Advertising

enricoruggeri : Prima: “aveva un tumore, ma aveva anche il Covid =morto di Covid” Adesso: “ha fatto il vaccino ed è morto poche or… - Agenzia_Ansa : Biden vuole mantenere un'altra delle sue promesse elettorali dopo aver incassato il piano Covid da 1.900 miliardi.… - Agenzia_Italia : Boom di contagi in Germania dopo lo stop alle restrizioni - vir_qui_adest : @matteorenzi Quindi ok si muore dopo il covid o con il covid ma non per il covid. Grazie matte' sei sempre er mejo - marisavillani : RT @francescatotolo: Tragedia a #Torino: un uomo, dopo aver appreso di essere positivo al #COVID19, si è sparato un colpo di pistola alla t… -