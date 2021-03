Coppa America: Luna Rossa combatte ma è match point New Zealand (Di martedì 16 marzo 2021) Tanto coraggio ma poca fortuna: New Zealand porta a casa un altro punto nell’unica regata disputata questa notte. Coppa America verso la conclusione Ancora una volta il vento ha giocato un brutto scherzo al team di Luna Rossa: niente da fare in gara 9 di Coppa America per l’equipaggio italiano che ancora una volta deve arrendersi a New Zealand. Una prova grintosa e caparbia da parte di Checco Bruni e compagni che cercano per gran parte della regata di tener testa a Te Rehutai e guadagnare il giusto vantaggio per portare a casa un punto fondamentale. La risalita del vento, però, girato dalla parte del Team New Zealand regala l’accelerazione vincente ai Kiwi che acquisiscono una velocità tale da vincere il punto e decretare il ... Leggi su zon (Di martedì 16 marzo 2021) Tanto coraggio ma poca fortuna: Newporta a casa un altro punto nell’unica regata disputata questa notte.verso la conclusione Ancora una volta il vento ha giocato un brutto scherzo al team di: niente da fare in gara 9 diper l’equipaggio italiano che ancora una volta deve arrendersi a New. Una prova grintosa e caparbia da parte di Checco Bruni e compagni che cercano per gran parte della regata di tener testa a Te Rehutai e guadagnare il giusto vantaggio per portare a casa un punto fondamentale. La risalita del vento, però, girato dalla parte del Team Newregala l’accelerazione vincente ai Kiwi che acquisiscono una velocità tale da vincere il punto e decretare il ...

