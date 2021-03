Consiglieri Bruno e Di Gregorio su chiusura PolFrontiera

Leggi su tarantinitime

(Di martedì 16 marzo 2021) “Preoccupa, e suona francamente incomprensibile, la possibile soppressione dell’Ufficio di Polizia di Frontiera di Taranto che si fa sempre più largo in queste settimane.Preoccupa perché la perdita di un presidio di sicurezza e legalità in una realtà complessa come quella di Taranto è un segnale che potrebbe avere ricadute pericolose e diffondere segnali che non potrebbero che andare nella direzione sbagliata.Ma suona, come già detto, francamente incomprensibile perché tutto in realtà dovrebbe portare il dipartimento a imboccare la strada esattamente opposta: ovvero il rafforzamento di quel presidio, anziché la sua soppressione.Taranto e il suo porto saranno infatti presto interessati da un possibile sviluppo legato alla creazione delle cosiddette Zone Economiche Speciali, al rilancio del terminal container, alla ripresa del mercato crocieristico, da richiedere maggiori forze di ...