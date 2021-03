'Cognome ingombrante': padre in odore di mafia, il Cosenza esclude Pietro Santapaola (Di martedì 16 marzo 2021) Scoppia il caso Pietro Junior Santapaola, classe 2003, originario di Messina. Il Cognome è lo stesso di un suo prozio, Benedetto Santapaola detto Nitto, tra i più noti boss di Cosa Nostra condannato ... Leggi su gazzetta (Di martedì 16 marzo 2021) Scoppia il casoJunior, classe 2003, originario di Messina. Ilè lo stesso di un suo prozio, Benedettodetto Nitto, tra i più noti boss di Cosa Nostra condannato ...

