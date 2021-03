Chargers – Corey Linsley diventa il centro più pagato della NFL

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 16 marzo 2021) Con il draft 2020, isono riusciti a trovare in Justin Herbert il loro nuovo franchise quarterback. L’Offensive Rookie of the Year 2020 ha chiuso la sua prima stagione in NFL con 4,336 passing yards e un rookie record di 31 touchdown passes. Ora, Los Angeles sta cercando di ricostruire la linea d’attacco intorno al suo giovane quarterback e la prima mossa di questa ricostruzione è l’arrivo di un nuovo, dopo sette stagioni con i Packers, accetta di firmare con indo il giocatore piùnel suo ruolo. Quanto percepiràcon i? Stando a quanto riportato da Tom Pellissero e Mike Garofalo, sull’NFL Network,...