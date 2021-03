Bassetti lancia l’allarme | la brutta notizia è appena arrivata

(Di martedì 16 marzo 2021) Le ultime notizie sul Coronavirus Covid-19 in Italia e nel mondo e i dati di oggi, martedì 16 marzo 2021. L'Aifa ha vietato l'utilizzo del vaccino AstraZeneca in tutta Italia per motivi precauzionali, in attesa del parere di Ema che arriverà il 18 marzo. Magrini: "Un solo caso sospetto in Italia". Gimbe: “Indice Rt parametro non molto efficace per valutare l’andamento della pandemia”. Continua la campagna di vaccinazione dopo che il Commissario straordinario Figliuolo ha presentato il nuovo piano che ha come scopo somministrare 500 mila dosi al giorno su base nazionale: "Vaccini residui a soggetti disponibili". Sono oltre 6,7 milioni le dosi di vaccino anti-Covid somministrate finora in Italia, più di 2 milioni i richiami. A Milano l'Esercito vaccina duemila persone al giorno in auto. Ema: “Via libera al vaccino russo Sputnik potrebbe arrivare a maggio”. Vaccini Pfizer, ...

Non aver pensato per tempo ad una legge nazionale sul tema, denota la mancanza di una cultura politica vaccinale" si legge nel post di. Quest'ultimo ha poi aggiunto la richiesta al premier ...... ha deciso di raccontare la sua esperienza per spezzare unaa favore della vaccinazione. Lo ... Leggi anche: "Subito una legge per rendere obbligatorio il vaccino per chi lavora in ...ha affermato Bassetti. Durante il collegamento con la padrona di casa, Mara Venier, ha lanciato anche una frecciatina alla politica che "avrebbe dovuto fare 6 mesi fa una legge per l'obbligatorietà ...Tiziana Paolucci per "il Giornale" no vax in piazza La Liguria potrebbe diventare la prima regione d' Italia a introdurre una legge per rendere obbligatoria la vaccinazione per il personale sanitario.