Basket Bologna, Fortitudo in bilico. Pavani: vedremo se la proprietà resta (Di martedì 16 marzo 2021) BOLOGNA – È tempo di fare i conti in casa Fortitudo. E a giugno l’attuale cordata che tiene in piedi la società di basket bolognese potrebbe anche cedere il passo. A dirlo è il presidente Christian Pavani, questa mattina nel corso di una conferenza stampa. “Oggi bisogna salvare la società– afferma Pavani- questa è la preoccupazione più grossa. Bisogna fare i conti su come usciamo da questa pandemia, i soci hanno fatto sforzi enormi e bisogna vedere se nei prossimi anni si vorranno fare ancora altri sforzi. Entrerà qualcun altro? Non lo so. In questi anni nessuno ha detto di volere la Fortitudo“. Leggi su dire (Di martedì 16 marzo 2021) BOLOGNA – È tempo di fare i conti in casa Fortitudo. E a giugno l’attuale cordata che tiene in piedi la società di basket bolognese potrebbe anche cedere il passo. A dirlo è il presidente Christian Pavani, questa mattina nel corso di una conferenza stampa. “Oggi bisogna salvare la società– afferma Pavani- questa è la preoccupazione più grossa. Bisogna fare i conti su come usciamo da questa pandemia, i soci hanno fatto sforzi enormi e bisogna vedere se nei prossimi anni si vorranno fare ancora altri sforzi. Entrerà qualcun altro? Non lo so. In questi anni nessuno ha detto di volere la Fortitudo“.

Advertising

1000Cuori : ?? Corriere di Bologna – Fortitudo: venerdì la sfida salvezza con Reggio. Assente coach Martino, esonerato ?? - 1000Cuori : ?? Forse non un campione ma a Bologna un'istituzione: compie 67 anni Mario Martini ?? - AllAroundnet : Storie di basket 2020-21. Antimo doveva restare a Bologna e Buscaglia a Reggio. Anzi, - RealswishFede15 : Motivi per cui non ho paura di farmi il vaccino AZ: - ho giocato a basket e vissuto uno spogliatoio maschile per 17… - 1000Cuori : ?? Il Corriere di Bologna – La Virtus non riesce a fare il salto di qualità ?? -