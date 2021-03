“Avete sentito bene?”. Pietro Delle Piane, dopo la rivelazione su Temptation Island ora spunta un video. Si muove anche Mediaset (Di martedì 16 marzo 2021) Pietro Delle Piane sempre più al centro Delle polemiche. Solo ieri era arrivata la notizia della querela da parte della Fascino pgt, la società che fa capo a Maria De Filippi. Oggi si muove anche Mediaset, pronto a far partire un’azione legale nei confronti del fidanzato di Maria De Filippi. Tutto era iniziato domenica, nel salotto di Barbara D’Urso quando Pietro si era lasciato andare a Delle confessioni su Temptation Island vip, il programma che l’aveva visto protagonista insieme alla fidanzata Antonella Elia. “Ho recitato un ruolo a Temptation Island”, ha detto Pietro. Poco dopo Barbara D’Urso è intervenuta per leggere un ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 16 marzo 2021)sempre più al centropolemiche. Solo ieri era arrivata la notizia della querela da parte della Fascino pgt, la società che fa capo a Maria De Filippi. Oggi si, pronto a far partire un’azione legale nei confronti del fidanzato di Maria De Filippi. Tutto era iniziato domenica, nel salotto di Barbara D’Urso quandosi era lasciato andare aconfessioni suvip, il programma che l’aveva visto protagonista insieme alla fidanzata Antonella Elia. “Ho recitato un ruolo a”, ha detto. PocoBarbara D’Urso è intervenuta per leggere un ...

