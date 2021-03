AstraZeneca sospeso, ecco perché la decisione dell’Aifa (Di martedì 16 marzo 2021) “Divieto di utilizzo del vaccino anti-Covid AstraZeneca su tutto il territorio nazionale”, “in via precauzionale e temporanea”. La nota dell’Agenzia italiana del farmaco Aifa arriva intorno alle 16.30, come un fulmine a ciel sereno, e subito rimbalza fra i centri vaccinali della Penisola, nel pieno delle attività di immunizzazione. Ma cos’è che ha determinato la decisione dell’Aifa? A spiegarlo il direttore generale Nicola Magrini. “Abbiamo detto che il vaccino è sicuro e lo diciamo ancora, il rapporto benefici-rischi è ampiamente positivo. Per l’insorgere di rarissimi eventi di trombosi cerebrale che hanno destato clamore mediatico e per avere un atteggiamento coerente tra tutti i Paesi europei, si è presa la decisione politica di sospendere le somministrazioni, contrariamente alla scorsa settimana dove abbiamo ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 16 marzo 2021) “Divieto di utilizzo del vaccino anti-Covidsu tutto il territorio nazionale”, “in via precauzionale e temporanea”. La nota dell’Agenzia italiana del farmaco Aifa arriva intorno alle 16.30, come un fulmine a ciel sereno, e subito rimbalza fra i centri vaccinali della Penisola, nel pieno delle attività di immunizzazione. Ma cos’è che ha determinato la? A spiegarlo il direttore generale Nicola Magrini. “Abbiamo detto che il vaccino è sicuro e lo diciamo ancora, il rapporto benefici-rischi è ampiamente positivo. Per l’insorgere di rarissimi eventi di trombosi cerebrale che hanno destato clamore mediatico e per avere un atteggiamento coerente tra tutti i Paesi europei, si è presa lapolitica di sospendere le somministrazioni, contrariamente alla scorsa settimana dove abbiamo ...

Advertising

Giorgiolaporta : Se #Germania, #Francia e #Spagna non avessero sospeso il #vaccino #AstraZeneca, l'#AIFA avrebbe mai detto nulla? Le… - reportrai3 : Aifa ha sospeso in via precauzionale, in attesa dei pronunciamenti dell'EMA, l'utilizzo del vaccino AstraZeneca in… - you_trend : @Aifa_ufficiale L'AIFA precisa che si tratta di una misura precauzionale in attesa dei pronunciamenti da parte dell… - antbar12 : RT @ECC09159331: #AstraZeneca Mi chiedo se ci sarà un indagine parlamentare nei confronti dell'incapace ministro #Speranza e se lo stesso… - patriziagatto3 : RT @cristianalaz: #AstraZeneca SOSPESO Ora vorrei “guardare” in faccia “a” coloro che hanno tacciato da irresponsabili e incivili chi ha… -