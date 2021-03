Astrazeneca | la direttrice Ema | “I benefici restano superiori | continuiamo a monitorare e verificare se i casi siano effetti collaterali o coincidenze”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 marzo 2021) “Il rapporto rischi-del vaccinorimane positivo“. A dirlo è ladell’Agenzia europea del farmaco (Ema), Emer Cooke. In conferenza stampa, Cooke ha chiarito: “Stiamo continuando a valutare possibili eventi“, aggiungendo che “la situazione attuale non è imprevista”, perché “quando si vaccinano milioni di persone non è raro che si abbiano reazioni avverse, il nostro ruolo è valutare che qualsiasi caso sia un reale effetto collaterale o una coincidenza“. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.