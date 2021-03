Astrazeneca, giornalista Roberta Villa: “Temo un grosso crollo nella fiducia dei cittadini. Forse dietro allo stop motivi commerciali” (Di martedì 16 marzo 2021) “stop del vaccino Astrazeneca? I dati britannici dimostrano che, su milioni di persone vaccinate, il numero di casi di tromboembolia sono circa 12-15 sia per Astrazeneca, sia per Pfizer. C’è il sospetto che ci sia dietro qualche implicazione geopolitica ed economica che noi comuni cittadini non riusciamo a vedere“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “24 Mattino”, su Radio24, da Roberta Villa, medico, giornalista e divulgatrice scientifica, che aggiunge: “Io però ho grande fiducia nell’Ema, quindi spero che giovedì da parte dell’agenzia europea arrivi una spiegazione più chiara. Peccato che in questi giorni si perda la possibilità di vaccinare decine di migliaia di persone e che comunque ci sia il timore che da venerdì, cioè ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) “del vaccino? I dati britannici dimostrano che, su milioni di persone vaccinate, il numero di casi di tromboembolia sono circa 12-15 sia per, sia per Pfizer. C’è il sospetto che ci siaqualche implicazione geopolitica ed economica che noi comuninon riusciamo a vedere“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “24 Mattino”, su Radio24, da, medico,e divulgatrice scientifica, che aggiunge: “Io però ho grandenell’Ema, quindi spero che giovedì da parte dell’agenzia europea arrivi una spiegazione più chiara. Peccato che in questi giorni si perda la possibilità di vaccinare decine di migliaia di persone e che comunque ci sia il timore che da venerdì, cioè ...

