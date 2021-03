Viabilità Roma Regione Lazio del 15-03-2021 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 15 marzo 2021) VIABILITA’ DEL 15 MARZOORE 9.35 MARCO CILUFFO BEN RITROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’UN SERVIZIO DELLAIN REDAZIONE MARCO CILUFFO APRIAMO CON I CANTIERI SULLAFIMICINO ALTEZZA PONTE DELLA MAGLIANA AL VIA LA TERZA FASE DEI LAVORI CON RIAPERTURA DELLA CARREGGIATA IN DIREZIONE FIUMICINO MENTRE RESTA CHIUSA QUELLA VERSO L’EUR, ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL POSTO. PASSIAMO ALLA VIABILITA’ AL MOMENTO SI RALLENTA SU VIA PINETA SACCHETTI NEI PRESSI LARGO AGOSTINO GEMELLI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI QUESTO ANCHE PER EFFETTO DELL’ENTRATA IN ZONA ROSSA DELLACON L’ULTIMO DL CHE SARA’ VALIDO SINO AL 6 APRILE SONO VIETATI DUNQUE GLI SPOSTAMENTI DA E VERSO ALTRE REGIONI E ALL’INTERNO DEL PROPRIO COMUNE, SE NON PER COMPROVATE ...