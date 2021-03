Stop AstraZeneca anche in Fvg (Di lunedì 15 marzo 2021) In osservanza a quanto disposto in via precauzionale dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), le operazioni di vaccinazione in Friuli Venezia Giulia con il siero AstraZeneca sono state momentaneamente sospese. Lo ha reso noto il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. La decisione di Aifa, come ha spiegato lo stesso Riccardi, fa seguito al sequestro del lotto n.5811 di AstraZeneca messo in atto dalla Procura di Biella conseguentemente al decesso di un docente a cui era stato inoculato il vaccino. Nel dettaglio, come ha precisato Riccardi, per quel che riguarda il lotto in questione, le giacenze di AstraZeneca “bloccate” in regione ammontano in tutto a 2.980 dosi, così suddivise a livello territoriale: Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (Asufc) 620; Azienda sanitaria Friuli Occidentale (Asfo) ... Leggi su udine20 (Di lunedì 15 marzo 2021) In osservanza a quanto disposto in via precauzionale dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), le operazioni di vaccinazione in Friuli Venezia Giulia con il sierosono state momentaneamente sospese. Lo ha reso noto il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. La decisione di Aifa, come ha spiegato lo stesso Riccardi, fa seguito al sequestro del lotto n.5811 dimesso in atto dalla Procura di Biella conseguentemente al decesso di un docente a cui era stato inoculato il vaccino. Nel dettaglio, come ha precisato Riccardi, per quel che riguarda il lotto in questione, le giacenze di“bloccate” in regione ammontano in tutto a 2.980 dosi, così suddivise a livello territoriale: Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (Asufc) 620; Azienda sanitaria Friuli Occidentale (Asfo) ...

Advertising

TgLa7 : ??#AstraZeneca: ripresi vaccini in #Piemonte, stop soltanto al lotto ABV5811 del quale faceva parte il vaccino sommi… - HuffPostItalia : Vaccini, non la scienza ma i governi hanno deciso lo stop a Astrazeneca - marcodimaio : Lo stop al vaccino #AstraZeneca è precauzionale. Non ci sono rischi per chi ha preso la prima dose. Ma le istituzio… - deb_first1 : RT @TarroGiulio: Tarro: 'Stop ad AstraZeneca giusto Antipolio Sabin? Mai reazioni così' - - Ciribini : RT @HuffPostItalia: Vaccini, non la scienza ma i governi hanno deciso lo stop a Astrazeneca -

Ultime Notizie dalla rete : Stop AstraZeneca Rallenta il piano vaccini, decine di migliaia di dosi ferme ... oltre un terzo del totale giornaliero - e ben più gravi se lo stop dovesse protrarsi o addirittura diventare definitivo. Astrazeneca. effetto psicosi Senza contare l'effetto psicosi che le notizie ...

AstraZeneca, Bassetti: "Mi risultano persone vaccinate dopo stop" "Se si perde fiducia nelle istituzioni poi è difficile recuperare" (Vca/Adnkronos) Vaccino AstraZeneca sospeso in Italia, ma "mi risulta ci siano persone anche nella mia regione che sarebbero state vaccinate fino alle 19 anche dopo il blocco" del siero anti covid da parte dell'Aifa. Lo ha ...

Stop dell’Aifa al vaccino Astrazeneca in Italia: “In via del tutto precauzionale e… Il Fatto Quotidiano AstraZeneca, così Draghi ha deciso lo stop al vaccino: «Dobbiamo muoverci all’unisono con l’Europa» ROMA «Dobbiamo muoverci all’unisono con gli altri Paesi europei», è stato il ragionamento con cui Mario Draghi ha dato il via libera allo stop «precauzionale» di AstraZeneca. Decisione sofferta, che ...

Stop AstraZeneca anche in Fvg In osservanza a quanto disposto in via precauzionale dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), le operazioni di vaccinazione in Friuli Venezia ...

... oltre un terzo del totale giornaliero - e ben più gravi se lodovesse protrarsi o addirittura diventare definitivo.. effetto psicosi Senza contare l'effetto psicosi che le notizie ..."Se si perde fiducia nelle istituzioni poi è difficile recuperare" (Vca/Adnkronos) Vaccinosospeso in Italia, ma "mi risulta ci siano persone anche nella mia regione che sarebbero state vaccinate fino alle 19 anche dopo il blocco" del siero anti covid da parte dell'Aifa. Lo ha ...ROMA «Dobbiamo muoverci all’unisono con gli altri Paesi europei», è stato il ragionamento con cui Mario Draghi ha dato il via libera allo stop «precauzionale» di AstraZeneca. Decisione sofferta, che ...In osservanza a quanto disposto in via precauzionale dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), le operazioni di vaccinazione in Friuli Venezia ...