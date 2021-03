Serie B 2020/2021, dominio Pisa: 3-0 alla Spal (Di martedì 16 marzo 2021) La Spal frena ancora, il Pisa reagisce dopo tante frenate. All’Arena Garibaldi termina 3-0 per i padroni di casa con una prestazione enorme, dominante per Mazzitelli e compagni che partono meglio e chiudono con un tris che lascia poche discussioni. Dopo una prima mezz’ora tutto sommato equilibrata, la partita si sblocca al 44? con la rete del migliore in campo di giornata: sugli sviluppi di una palla vagante in area, Marsura anticipa tutti e col mancino deposita in rete permettendo ai suoi di chiudere la prima frazione di gioco in vantaggio. Nella ripresa, la Spal non riesce a reagire. Anzi è chiusa nella sua metà campo per gran parte del secondo tempo. E nel finale, dopo due parate decisive di Berisha, arrivano i due gol che rendono più rotondo il parziale. All’81’ Mazzitelli di testa trova il gol su cross di Marsura ... Leggi su sportface (Di martedì 16 marzo 2021) Lafrena ancora, ilreagisce dopo tante frenate. All’Arena Garibaldi termina 3-0 per i padroni di casa con una prestazione enorme, dominante per Mazzitelli e compagni che partono meglio e chiudono con un tris che lascia poche discussioni. Dopo una prima mezz’ora tutto sommato equilibrata, la partita si sblocca al 44? con la rete del migliore in campo di giornata: sugli sviluppi di una pvagante in area, Marsura anticipa tutti e col mancino deposita in rete permettendo ai suoi di chiudere la prima frazione di gioco in vantaggio. Nella ripresa, lanon riesce a reagire. Anzi è chiusa nella sua metà campo per gran parte del secondo tempo. E nel finale, dopo due parate decisive di Berisha, arrivano i due gol che rendono più rotondo il parziale. All’81’ Mazzitelli di testa trova il gol su cross di Marsura ...

