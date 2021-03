Scivolone di Pietro Delle Piane: «A Temptation Island avevo un copione». Barbara D’Urso lo scarica: «Prendiamo le distanze» (Di martedì 16 marzo 2021) Scivolone di Pietro Delle Piane: «A Temptation Island avevo un copione», la D’Urso lo scarica «Prendiamo le distanze». Ospite a Live non è la D’Urso insieme alla sua fidanzata Antonella Elia, l’attore commette una gaffe a proposito della sua partecipazione alla trasmissione prodotta e curata da Maria De Filippi. Arrivate le querele da parte di Fascino e Mediaset stessa. Non è la prima volta che Pietro Delle Piane commette scivoloni durante le sue ospitate nei programmi tv, ma questa volta non ha fatto i conti con Maria de Filippi. Ospite a Live non è la D’Urso insieme ad Antonella Elia con cui è ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 16 marzo 2021)di: «Aun», lalole». Ospite a Live non è lainsieme alla sua fidanzata Antonella Elia, l’attore commette una gaffe a proposito della sua partecipazione alla trasmissione prodotta e curata da Maria De Filippi. Arrivate le querele da parte di Fascino e Mediaset stessa. Non è la prima volta checommette scivoloni durante le sue ospitate nei programmi tv, ma questa volta non ha fatto i conti con Maria de Filippi. Ospite a Live non è lainsieme ad Antonella Elia con cui è ...

