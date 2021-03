Schiacciare i brufoli e provare soddisfazione | cosa significa?

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 15 marzo 2021) Se anche voi non sapete resistere alla tentazione dio punti neri e nel farlo provate una certa, siete nel posto giusto! In genere, possiamo considerare due diversi comportamenti: c’è chi prova disgusto e imbarazzo, chi invece viene colto da un impulso irrefrenabile e agisce con gusto per eliminare le imperfezioni! Ognuno ha reazioni differenti, ma, a grandi linee, questi sono i due macro gruppo in cui si dividono le persone quando si parla di comedoni. Eppure dietro a questo comportamento apparentemente banale, possono celarsi risvolti preoccupanti. Chi compie questo tipo di “operazioni” in maniera ossessiva soffre di un disagio psicologico, chiamato dermotillomania o DEC, disturbo da escorizione compulsiva. Già perché rischia di trasformarsi in una questione invalidante! Curiose di saperne di più? ...