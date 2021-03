Salta il passaggio all’ora legale su alcuni Google Pixel, cos’è successo (Di lunedì 15 marzo 2021) I Google Pixel si tengono sempre aggiornati, questo ormai lo sappiamo tutti. Purtroppo, però, possono esserci relaese portatrici di bug più o meno importanti, come è avvenuto in quest’ultimo caso. Nella notte tra sabato 13 e domenica 14 marzo, negli Stati Uniti ed in Canada è scattata l’ora legale, ma alcuni dispositivi non hanno aggiornato l’orario automaticamente (alle 2 non c’è stato il passaggio diretto alle ore 3, come in genere dovrebbe accadere). L’orario gusto compativa nell’app Orologio, ma non per il sistema operativo. Un bug simile è la prima volta che si manifesta sui Google Pixel: come riportato dal portale di informazione ‘9to5Google.com‘, il problema pare interessare gli esemplari che impiegono la funzione di orario garantito dalla ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 15 marzo 2021) Isi tengono sempre aggiornati, questo ormai lo sappiamo tutti. Purtroppo, però, possono esserci relaese portatrici di bug più o meno importanti, come è avvenuto in quest’ultimo caso. Nella notte tra sabato 13 e domenica 14 marzo, negli Stati Uniti ed in Canada è scattata l’ora, madispositivi non hanno aggiornato l’orario automaticamente (alle 2 non c’è stato ildiretto alle ore 3, come in genere dovrebbe accadere). L’orario gusto compativa nell’app Orologio, ma non per il sistema operativo. Un bug simile è la prima volta che si manifesta sui: come riportato dal portale di informazione ‘9to5.com‘, il problema pare interessare gli esemplari che impiegono la funzione di orario garantito dalla ...

