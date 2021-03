Piccolo foro sui lucchetti. A cosa serve? Il motivo ti stupirà (Di lunedì 15 marzo 2021) Si usano anche per i diari segreti, per custodire emozioni e desideri da occhi indiscreti. Di cosa stiamo parlando? Naturalmente dei lucchetti! Tutti hanno un Piccolo foro, proprio accanto a dove s’infila la chiave. Ecco a cosa serve Da oggi quasi tutta Italia è in zona rossa. Vivremo con divieti e restrizioni, almeno fino a L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 15 marzo 2021) Si usano anche per i diari segreti, per custodire emozioni e desideri da occhi indiscreti. Distiamo parlando? Naturalmente dei! Tutti hanno un, proprio accanto a dove s’infila la chiave. Ecco aDa oggi quasi tutta Italia è in zona rossa. Vivremo con divieti e restrizioni, almeno fino a L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

sixbladeknife57 : Prova come nessuna cosa po’ esser veduta, se non per ispiraculo, donde passa l’aria piena delle spezie delli obbiet… - il_piccolo : Bar “Al Foro”, ancora sanzioni a gestore e clienti - MisakiInuko : @Silent_Marzo Per riattaccare la ciocca ho usato un quintale di super attack (in verità essendo una piccola parte m… -