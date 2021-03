Mosca, la torre più alta d'Europa si illumina per il rapper Yoongi | video (Di lunedì 15 marzo 2021) In occasione del compleanno del rapper, produttore discografico e compositore sudcoreano Suga, pseudonimo di Min Yoon-gi, la torre Ostankino si è illuminata. Con i suoi 540,1 metri d'altezza, è l'edificio più alto d'Europa e punto di riferimento nella capitale della Russia. Guarda tutti i video Falso allarme bomba a Madrid, evacuato il torrespacio None La torre di Lego da Guinnes dei primati Grandi e piccini a migliaia per dare il loro contributo a costruire ... demolizione torre crollo video ruspa None Leggi su panorama (Di lunedì 15 marzo 2021) In occasione del compleanno del, produttore discografico e compositore sudcoreano Suga, pseudonimo di Min Yoon-gi, laOstankino si èta. Con i suoi 540,1 metri d'altezza, è l'edificio più alto d'e punto di riferimento nella capitale della Russia. Guarda tutti iFalso allarme bomba a Madrid, evacuato ilspacio None Ladi Lego da Guinnes dei primati Grandi e piccini a migliaia per dare il loro contributo a costruire ... demolizionecrolloruspa None

