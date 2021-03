LIVE – Renate-Novara 0-0 | Serie C 2020 2021 | girone A DIRETTA

(Di lunedì 15 marzo 2021) Ladi, match valevole per la trentesima giornata del. Padroni di casa che cercano di accorciare sulla Pro Vercelli seconda, mentre gli ospiti si trovano al quattordicesimo posto e vogliono il sorpasso sulla Pergolettese e sulla Pro Sesto. Calcio d’inizio alle ore 18:00 di lunedì 15 marzo, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA0-0 1? – Inizia la partita! 17.58 – Squadre in campo, tutto pronto per il calcio d’inizio 17.55 – Buonasera ai lettori di Sportface, tra ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Renate

Sportface.it

Ilper riavvicinare i primi due posti della classifica, il Novara per allontanarsi dalla zona ...visibile in chiaro in diretta tv su Raisport (canali 57 e 58 del digitale terrestre) e in...... si comincia! (agg Michela Colombo) Risultati Serie C, Classifica/ Diretta golscore: Eusepi ...Como 1 - 1 FINALE Piacenza Alessandria 1 - 0 CLASSIFICA GIRONE A Como 59 Pro Vercelli 5752 ...La diretta live di Renate-Novara, match valevole per la trentesima giornata del girone A Serie C 2020/2021. Padroni di casa che cercano di accorciare sulla Pro Vercelli seconda, mentre gli ospiti si t ...Il derby per rialzare la testa, una vittoria per provare ad inseguire ancora i rispettivi obiettivi, ad ora clamorosamente falliti. Oggi alle 17:30 allo "Stadio dei Marmi" si ...