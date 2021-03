LIVE Non è La D’Urso non può parlare di Temptation Island? Barbara D’Urso si scusa in diretta tv (Di lunedì 15 marzo 2021) Le squadre di calcio più performanti sono quelle in cui i giocatori si allenano insieme e si passano la palla per arrivare a segnare in porta. A Mediaset, forse, manca ancora un po’ di questo spirito di squadra. Come mai? Sembra che le trasmissioni di Maria De Filippi e quelle di Barbara D’Urso non possono comunicare l’un l’altra; addirittura alcuni rumor parlano di un pesante veto che le trasmissioni di Cologno Monzese hanno ricevuto dagli Studi Elios. Il suddetto rumor è stato ulteriormente fomentato da una insolita precisazione che Barbara D’Urso ha fatto questa sera 14 marzo 2021 nel corso di un puntata di LIVE Non è La D’Urso; nel corso della trasmissione, infatti, Antonella Elia e Pietro Delle Piane hanno citato il reality ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 15 marzo 2021) Le squadre di calcio più performanti sono quelle in cui i giocatori si allenano insieme e si passano la palla per arrivare a segnare in porta. A Mediaset, forse, manca ancora un po’ di questo spirito di squadra. Come mai? Sembra che le trasmissioni di Maria De Filippi e quelle dinon possono comunicare l’un l’altra; addirittura alcuni rumor parlano di un pesante veto che le trasmissioni di Cologno Monzese hanno ricevuto dagli Studi Elios. Il suddetto rumor è stato ulteriormente fomentato da una insolita precisazione cheha fatto questa sera 14 marzo 2021 nel corso di un puntata diNon è La; nel corso della trasmissione, infatti, Antonella Elia e Pietro Delle Piane hanno citato il reality ...

