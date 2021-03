L’Italia sospende in via temporanea e precauzionale l’utilizzo del vaccino AstraZeneca (Di lunedì 15 marzo 2021) L’Agenzia per il farmaco italiana, Aifa, ha comunicato la sospensione immediata del vaccino AstraZeneca. La decisione, valida per tutto il territorio italiano, è arrivata in via precauzionale e temporanea, «in linea con quanto deciso da altri Paesi europei». Aifa — che sta indagando per stabilire se vi fossero legami causali, al momento esclusi, tra i decessi (dovuti alla formazione di coaguli nel sangue) e la vaccinazione — ha annunciato che comunicherà appena possibile le modalità di completamento della vaccinazione per tutti coloro che hanno ricevuto la prima dose di AstraZeneca. La somministrazione del vaccino AstraZeneca è stata sospesa, in tutto o in parte, e comunque sempre in forma temporanea e precauzionale, anche in altri ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 15 marzo 2021) L’Agenzia per il farmaco italiana, Aifa, ha comunicato la sospensione immediata del. La decisione, valida per tutto il territorio italiano, è arrivata in via, «in linea con quanto deciso da altri Paesi europei». Aifa — che sta indagando per stabilire se vi fossero legami causali, al momento esclusi, tra i decessi (dovuti alla formazione di coaguli nel sangue) e la vaccinazione — ha annunciato che comunicherà appena possibile le modalità di completamento della vaccinazione per tutti coloro che hanno ricevuto la prima dose di. La somministrazione delè stata sospesa, in tutto o in parte, e comunque sempre in forma, anche in altri ...

