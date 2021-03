L' Aifa su Astrazeneca | ' Allarme ingustificato'

Advertising

HuffPostItalia : Palù (Aifa): 'Nessuna correlazione tra vaccino Astrazeneca e morti. Troppa emotività' - poliziadistato : ??#fakenews Sta circolando in Rete un falso comunicato dell’Agenzia italiana del farmaco @Aifa_ufficiale dove è co… - fanpage : Vaccino AstraZeneca, l’Aifa rassicura: “Allarme ingiustificato, è sicuro” - romymenichelli : RT @DavidPuente: In merito ai casi di decesso e i vaccini anti #Covid19 #AstraZeneca, ecco quanto riportato da @Aifa_ufficiale questa sera:… - romymenichelli : RT @Aifa_ufficiale: Ingiustificato allarme sulla sicurezza del #vaccino #COVID19 #AstraZeneca: nessuna causalità è stata dimostrata tra i… -

Un altro lotto del vaccinobloccato, questa volta in Piemonte. Ma pronta arriva di nuovo la rassicurazione dell': "non c'e' nessun rischio con". la Regione a titolo precauzionale ha sospeso uno dei lotti della azienda farmaceutica anglosvedese dopo la notizia della morte di un insegnante di ...... dopo la morte di un insegnante di Biella che si era vaccinato con(ma anche in questo ... SORVEGLIANZA Per l'Italia al vertice con Ema parteciperàe il direttore generale, Nicola ...Il direttore di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova: "Non è possibile che le persone inondino di domande i nostri telefoni e i nostri social: Aifa o Iss si attrezzino per dare rispo ...Si informa che nelle Marche, in via del tutto precauzionale, si è accantonato l'utilizzo del lotto AstraZeneca ABV5811, a seguito degli eventi ...