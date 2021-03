Jacopo il chitarrista di Piazza Navona: “Di nuovo sul balcone per gli italiani in lockdown” (Di lunedì 15 marzo 2021) “E’ come se fosse un po’ un déjàvu, anche perché è lo stesso periodo dello scorso anno. E se devo descrivere una sensazione che ho, è un po’ di nostalgia, mi sento quasi triste perché questa situazione mi riporta al passato. Quello che posso dire è che sicuramente nei prossimi giorni salirò di nuovo su quel balcone, a suonare per gli italiani chiusi in lockdown”. Lo rivela all’Adnkronos Jacopo Mastrangelo, l’indimenticabile giovanissimo chitarrista che, nei difficilissimi mesi della prima ondata della pandemia nel nostro paese, aveva regalato delle performance da brivido con la sua chitarra dal balcone di Piazza Navona, rendendo omaggio ad Ennio Morricone nel silenzio di una Piazza simbolo di un’Italia in ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 15 marzo 2021) “E’ come se fosse un po’ un déjàvu, anche perché è lo stesso periodo dello scorso anno. E se devo descrivere una sensazione che ho, è un po’ di nostalgia, mi sento quasi triste perché questa situazione mi riporta al passato. Quello che posso dire è che sicuramente nei prossimi giorni salirò disu quel, a suonare per glichiusi in”. Lo rivela all’AdnkronosMastrangelo, l’indimenticabile giovanissimoche, nei difficilissimi mesi della prima ondata della pandemia nel nostro paese, aveva regalato delle performance da brivido con la sua chitarra daldi, rendendo omaggio ad Ennio Morricone nel silenzio di unasimbolo di un’Italia in ...

Advertising

lifestyleblogit : Jacopo il chitarrista di Piazza Navona: 'Di nuovo sul balcone per gli italiani in lockdown' - - morena_faenza : RT @Adnkronos: Jacopo il chitarrista di Piazza Navona: 'Di nuovo sul balcone per gli italiani in #lockdown' - Adnkronos : Jacopo il chitarrista di Piazza Navona: 'Di nuovo sul balcone per gli italiani in #lockdown' - fisco24_info : Jacopo il chitarrista di Piazza Navona: 'Di nuovo sul balcone per gli italiani in lockdown': Mastrangelo all'Adnkro… - TV7Benevento : Covid: Jacopo, il chitarrista di Piazza Navona 'di nuovo sul balcone per gli italiani in lockdown'... -