Ius Soli: Brescia, 'da relatore penso ci siano condizioni per Ius Scholae' (Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "Una discussione sul tema della cittadinanza va affrontata senza paura e senza ideologia. In commissione abbiamo già concluso le audizioni, lontano dai riflettori dei media e dei partiti". Così Giuseppe Brescia (M5S), presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera e relatore della legge sulla cittadinanza, all'Adnkronos dopo il rilancio dello Ius Soli da parte del neo segretario del Pd, Enrico Letta. "Spero che nessuno usi questo tema come una bandierina. Non bisogna illudere nuovamente chi da anni chiede e aspetta invano una nuova legge". Per Brescia il modello che potrebbe raccogliere maggiore consenso è quello che si snoda attorno allo Ius Culturae. "Lo dico molto chiaramente. Lo Ius Soli non è la soluzione. La cittadinanza va legata a un percorso di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "Una discussione sul tema della cittadinanza va affrontata senza paura e senza ideologia. In commissione abbiamo già concluso le audizioni, lontano dai riflettori dei media e dei partiti". Così Giuseppe(M5S), presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera edella legge sulla cittadinanza, all'Adnkronos dopo il rilancio dello Iusda parte del neo segretario del Pd, Enrico Letta. "Spero che nessuno usi questo tema come una bandierina. Non bisogna illudere nuovamente chi da anni chiede e aspetta invano una nuova legge". Peril modello che potrebbe raccogliere maggiore consenso è quello che si snoda attorno allo Ius Culturae. "Lo dico molto chiaramente. Lo Iusnon è la soluzione. La cittadinanza va legata a un percorso di ...

