Isola dei Famosi | Paul Gascoigne | chi è l’ex calciatore inglese

Il cast dell'edizione 2021 dell'Isola dei Famosi, chi è l'ex calciatore della Lazio Paul Gascoigne: carriera e curiosità Getty ImagesAnche l'ex calciatore inglese Paul Gascoigne partecipa all'edizione 2021 del reality show L'Isola dei Famosi, condotto anche quest'anno da Ilary Blasi. Parte per l'Honduras insieme ad altri naufraghi, tra cui il modello Akash Kumar e il comico Beppe Braida. Paul Gascoigne è un ex calciatore inglese classe '67. Nel corso della sua carriera ha anche militato in Serie A tra le file della Lazio. Dal 1992 al 1995, in tre stagioni, ha collezionato 47 presenze ...

