Isola 2021 | prima gaffe hot per Ilary Blasi Arrossisce poi sbotta | ' Ho rovinato tutto'

Advertising

redazioneiene : Questa volta siamo noi a sentire i rumori del circo! Martedì a #LeIene arriva l’attesissimo scherzo di… - MarioManca : Tommaso Zorzi a @VanityFairIt: «All'#Isola per combattere il piattume» - IsolaDeiFamosi : Noi che dal 2020 andiamo verso il 2021 #Isola ??? - Indira813 : RT @IsolaDeiFamosi: Noi che dal 2020 andiamo verso il 2021 #Isola ??? - _nothjngood : RT @isideorlando: io ancora rido pensando al fatto che il matrimonio di stefyorlando abbia praticamente retto l'intero palinsesto mediaset… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola 2021

Corriere della Sera

, prima gaffe hot per Ilary Blasi. Arrossisce poi sbotta: 'Ho rovinato tutto'. Il bello della diretta! per errore chiama la Palapa 'patata' tra le risate dello studio. Ovviamente anche la ..., Ilary Blasi saluta Alessia Marcuzzi. La conduttrice risponde via social 'Daje tutta!'. Altro che rivalità, la Blasi apre la salutando l'ex padrona di casa e collega, con cui spesso si è ...Ma tutto questo stupore non è un po’ esagerato? Oppure si pensa che gli autori di programmi come Il Grande Fratello, L’Isola dei Famosi, Temptation Island stiano lì soltanto per scaldare la sedia? È ...Durante la prima puntata de "L'Isola dei Famosi", in onda lunedì 15 marzo su Canale 5, Ilary Blasi si è collegata con l'opinionista Elettra Lamborghini, in isolamento domiciliare dopo essere risultata ...