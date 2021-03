Instacart 500 | Truex l’ammazza Penske

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 15 marzo 2021) Doveva essere un trionfo, esattamente come l’anno scorso. E invece, a tagliare per primo il traguardo della500 è MartinJr, portacolori del Joe Gibbs Racing. Il campione 2017 rompe un digiuno che durava da 29 gare, da Martinsville 2020. E spezza il dominio del team del capitano, che con i suoi tre piloti stava dominando la scena. Soprattutto Joey Logano, che a fine gara ha ammesso che il secondo posto “fa male“. Il numero 22 si deve accontentare della piazza d’onore, a dispetto di premesse ben diverse. Brad Keselowski chiude al quarto posto. Ryan Blaney addirittura decimo. Il trio è in testa per 143, 19 e 35 giri rispettivamente. Ma, per dirla alla Mourinho, con “zero tituli”. NASCAR 2020, Martinsville:re della notte Denny Hamlin chiude in terza posizione, davanti a Keselowski. ...