Gilles Rocca | avete mai visto la sua fidanzata?

(Di lunedì 15 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. L’Isola dei Famosi 2021 sta per cominciare. Uno dei naufraghi di quest’anno sarà. Scopriamo qualcosa di più sulla sua vita Manca sempre meno all’inizio del reality show di Canale 5 L’Isola dei Famosi. Tutto è pronto per il programma che sarà condotto da Ilary Blasi. I concorrenti partiranno per l’Honduras dove la loro capacità

Approfondisci Ecco come sarà e chi parteciperà alla prima Isola dei Famosi di Ilary Blasie il messaggio per l'amata Miriam prima della partenza alla volta dell' Isola dei Famosi Anche ...... sono: Akash, Awed, Angela Melillo, Beppe Braida, Brando Giorgi, Daniela Martani, Drusilla Gucci Ludolf, Elisa Isoardi, Visconte Ferdinando Guglielmotti, Francesca Lodo,, Paul Gascoigne, ...L'Isola dei Famosi 2021 sta per cominciare. Uno dei naufraghi di quest'anno sarà Gilles Rocca. Scopriamo qualcosa di più sulla sua vita ...Gilles Rocca è uno dei concorrenti de L'Isola dei Famosi 2021, in partenza stasera con la conduzione di Ilary Blasi. Scopriamo qualcosa di più su di lui!