Errori arbitrali e polemiche | si può parlare di sudditanza psicologica? L' analisi

Advertising

TorettoCosimo : RT @Mark33846202: @TorettoCosimo L'espulsione, non parlate di errori arbitrali ? - Alessio17 : RT @dedalus83: @MattPetcoke Il problema di questa stagione è che sto ancora aspettando un rigorello a favore, una partita in cui gli errori… - canedio1 : @Sig_Ceretti @21Ingresso @TheClash976 Scusami forse non mi sono spiegato. Fonseca deve tenere la squadra al riparo… - dedalus83 : @MattPetcoke Il problema di questa stagione è che sto ancora aspettando un rigorello a favore, una partita in cui g… - Angelredblack1 : @GrandiG60 @uc2c7cdc @cmdotcom Va messo tutto in un unico calderone. Non si può pensare che questi errori arbitrali… -

Ultime Notizie dalla rete : Errori arbitrali

Virgilio Sport

Domenica calcistica caratterizzata da diverse contestazioni legate a possibili. In particolare a San Siro per Milan - Napoli i rossoneri hanno protestato per un mancato rigore per un contatto tra Theo Hernandez e Bakayoko e a Cagliari dove ha colpito tutti la ...La classifica senzaEcco la classifica del campionato di serie A al netto deglideterminanti dei fischietti: Inter 71 punti; Juventus* 55; Napoli*, Atalanta 52; Milan 51; Roma ...Oggi il dibattito si è spostato e non prevede più un singolo pilastro contro cui scagliarsi, riguardando via via dinamiche diverse e squadre differenti. L'ultima giornata di Serie A andata in scena, ...Domenica calcistica caratterizzata da diverse contestazioni legate a possibili errori arbitrali. In particolare a San Siro per Milan-Napoli i rossoneri hanno protestato per un mancato rigore per un co ...