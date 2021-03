Crudelia | le nuove immagini del film in arrivo a Maggio

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 15 marzo 2021), il nuovodella Disney, arriverà anei cinema italiani. Intanto, sono stati rilasciati nuovi contenuti inediti Sono state rilasciatedelDisney “”, interpretato dalle vincitrici dell’Academy Award Emma Stone ed Emma Thompson. La pellicola, diretta da Craig Gillespie arriverà anei cinema italiani. Emma Stone as Cruella in Disney’s live-action CRUELLA. Photo by Laurie Sparham. © 2021 Disney Enterprises Inc. All Rights Reserved.Ilsta facendo crescere l’attesa e la curiosità dei fan di tutto il mondo, e dopo le primedelle scorse settimane e il debutto durante i Grammy Awards 2021 di questa notte, The Walt Disney Company ha rilasciato un nuovo ...