Chi è Gilles Rocca | il concorrente dell’Isola dei Famosi 2021

Gilles Rocca nasce a Roma sotto il segno del capricorno. L'origine francese del suo nome si deve alla scomparsa, pochi mesi prima della sua nascita, del campione di Formula 1 Gilles Villeneuve. I genitori sono titolari di un'azienda di famiglia che si occupa di noleggio e assistenza tecnica di strumenti musicali e lavora a stretto contatto con diverse produzioni Rai tra cui il Festival di Sanremo Proprio per questo motivo Gilles viene ripreso da un telespettatore durante la lite tra Bugo e Morgan. Immediatamente la foto fa il giro del web creando una improvvisa curiosità sul nome di quello che credevano essere un fonico apparso sul palcoscenico dell'Ariston. Gilles racconta di non essersi reso immediatamente contro di ciò che stava accadendo in rete, il giorno dopo infatti si sveglia con una strana ...

