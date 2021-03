Bertinotti invita il Pd a sciogliersi da solo

(Di lunedì 15 marzo 2021) A sinistra forse c’è una via di uscita dall’impasse figlia della crisi del suo maggior partito? Così pensa chi guarda positivamente all’arrivo di Letta. E tra le proposte attraverso cui l’area progressista potrebbe rinascere c’è quella di Fausto. Che ha le idee chiare. “La mia suggestione dell’auto-scioglimento del Pd è amichevole e non ostile, questo perché libererebbe le risorse e si aprirebbe una fase costituente della sinistra”. Questo perché, spiegain Tv, “la costituzione materiale di questo partito è impedente alla sua riforma”. Gli auguri al neosegretario sono sinceri, però….”vediamo cosa è diventato il Pd: il governo è diventato l’alfa e l’omega dell’orizzonte politico del Pd sempre perno della stabilità del governo e del sistema politico… non vince le elezioni da 15 anni, è diventato attraverso la governabilità una ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bertinotti invita

Formiche.net

... non è questa la sede per discutere il punto", è la replica di Conte, chea "non speculare ... A me sembra che Renzi abbia assolutamente lo stesso obiettivo di(nel Prodi I, ndr), cioè ...e alle sue abitudini e frequentazioni: una volta si diceva 'dimmi con chi vai, ti dirò ... C'è pure chia non farne un dramma ('C'è chi dice che durante un'emergenza è da ...