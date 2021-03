AstraZeneca, muore docente a Biella. Il caso della sospensione del vaccino in Piemonte (Di lunedì 15 marzo 2021) Dopo la segnalazione giunta a seguito di un altro evento avverso grave, avvenuto in concomitanza con la sommnistrazione del vaccino AstraZeneca, anche il Piemonte predispone la sospensione dell’utilizzo di un lotto: quello siglato ABV5811. La sospensione, in via precauzionale, è legata alla morte di ieri (14 marzo) di un docente di 57 anni a Biella. Inizialmente Antonio Rinaudo, il commissario dell’Area giuridico-amministrativa dell’Unità di crisi della Regione Piemonte, aveva stabilito la sospensione della somministrazione del farmaco anti-Covid di tutti i lotti, e non solo di quello in questione, su tutto il territorio regionale. Ricordiamo infatti che solo giovedì, quindi a distanza di ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 15 marzo 2021) Dopo la segnalazione giunta a seguito di un altro evento avverso grave, avvenuto in concomitanza con la sommnistrazione del, anche ilpredispone ladell’utilizzo di un lotto: quello siglato ABV5811. La, in via precauzionale, è legata alla morte di ieri (14 marzo) di undi 57 anni a. Inizialmente Antonio Rinaudo, il commissario dell’Area giuridico-amministrativa dell’Unità di crisiRegione, aveva stabilito lasomministrazione del farmaco anti-Covid di tutti i lotti, e non solo di quello in questione, su tutto il territorio regionale. Ricordiamo infatti che solo giovedì, quindi a distanza di ...

