America’s Cup, l’ammissione di Pietro Sibello: “Commesso un errore. Lotteremo fino alla fine” (Di lunedì 15 marzo 2021) Servirà una vero e proprio miracolo sportivo a Luna Rossa per ribaltare il 3-5 con cui Emirates Team New Zealand conduce la 36ma edizione dell’America’s Cup. Gli italiani saranno in pratica chiamati a piazzare un parziale di 4-1 nelle prossime cinque regate: difficile da credere, ma anche oggi la vela ci ha insegnato che tutto può cambiare in pochi minuti. Te Rehutai ha letteralmente impressionato nel corso di gara-7. Nonostante fosse partita dietro, ha operato il primo sorpasso della serie nei confronti del Team Prada Pirelli, viaggiando ad una velocità spaventosa, di circa 2 nodi superiore agli italiani sia di bolina sia di poppa. Peraltro in condizioni di vento tra 9 e 12 nodi, ovvero quelle che, prima dell’inizio della Coppa America, sembravano ideali proprio per la flotta di Max Sirena. Resta il grande rammarico per quanto accaduto nell’ottava regata. Luna Rossa ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 marzo 2021) Servirà una vero e proprio miracolo sportivo a Luna Rossa per ribaltare il 3-5 con cui Emirates Team New Zealand conduce la 36ma edizione dell’Cup. Gli italiani saranno in pratica chiamati a piazzare un parziale di 4-1 nelle prossime cinque regate: difficile da credere, ma anche oggi la vela ci ha insegnato che tutto può cambiare in pochi minuti. Te Rehutai ha letteralmente impressionato nel corso di gara-7. Nonostante fosse partita dietro, ha operato il primo sorpasso della serie nei confronti del Team Prada Pirelli, viaggiando ad una velocità spaventosa, di circa 2 nodi superiore agli italiani sia di bolina sia di poppa. Peraltro in condizioni di vento tra 9 e 12 nodi, ovvero quelle che, prima dell’inizio della Coppa America, sembravano ideali proprio per la flotta di Max Sirena. Resta il grande rammarico per quanto accaduto nell’ottava regata. Luna Rossa ...

Advertising

giusmo1 : America's Cup, notte di colpi di scena: Luna Rossa a un passo dal pareggio, poi perde, New Zealand sul 5-3… - Eurosport_IT : Giornata di vento leggero ad Auckland e a fare la differenza sono le partenze. Non si sblocca la situazione dopo 3… - Eurosport_IT : Ad Auckland si gareggia e New Zealand è in forma: perde in partenza ma poi rimonta in gara 7, in gara 8 doppio disl… - AdriJuve64 : Le parole di James Spithill dopo Gara 7 e Gara 8 di finale di America's Cup - LiveSicilia : America’s Cup: Luna Rossa cede, New Zealand avanti 5-3 -

Ultime Notizie dalla rete : America’s Cup Quote America's Cup 2021 | Luna Rossa sfida la favorita Team New Zealand | poco vento | rinviate le due regate della notte | si resta sul 3-3 Zazoom Blog