Agrigento | sanitario muore di trombosi Si era vaccinato pochi giorni fa con AstraZeneca

Un'altra morte inquietante quella di un operatore sanitario, C.S. di 52 anni, di Licata, in provincia di Agrigento, morto dopo la vaccinazione anti-Covid: alcuni giorni prima gli era stata inoculata, così come a tutti i suoi colleghi, la prima dose di vaccino anti-Covid, AstraZeneca. L'uomo, si sarebbe sentito male dopo qualche giorno dalla somministrazione del siero, nella sua abitazione. E' stato trasportato all'ospedale "San Giacomo d'Altopasso" di Licata e poi trasferito, in elisoccorso, al Policlinico di Palermo. Qui è morto per emorragia cerebrale. I familiari – secondo quanto riporta il giornale La Sicilia – avrebbero chiesto di verificare le cause del decesso, formalizzando una denuncia. Se ne occuperanno le Procure di Trapani, Gela, Siracusa, Catania e Messina.

