Terzo Settore | torna Social Innovation Jam

Leggi su corrierenazionale

(Di domenica 14 marzo 2021)Jam: le organizzazioni non profit si incontrano con i giovani under 35 per innovare ile. Domande fino all’8 aprile Sono cinque le organizzazioni non profit che saranno selezionate per la terza edizione del bando ‘Jam’, promosso da Fondazione CR Firenze con Siamosolidali. Un percorso dove ciascuna realtà sarà affiancata… L'articolo Corriere Nazionale.