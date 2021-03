Rocco sorprende la Casertana | il Bisceglie vince la sfida del Pinto

Leggi su anteprima24

(Di domenica 14 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Laspreca la ghiotta occasione casalinga e si fare dalche porta a casa tre punti preziosissimi dalladelche parte a ritmi molto bassi. La prima fiammata c’è all’8 con la deviazione di Cuppone che viene neutralizzata da Spurio con l’aiuto del palo. Risposta dei pugliesi al 15? col tiro di Vitale, ma anche in questa circostanza la sfera non trova il bersaglio grosso. Un paio di fiammate che accendono la. Al 24? il, però, passa: cross di Makota, respinta debole di Avella e palla che finisce sui piedi diche non ha alcuna difficoltà a spedirla in fondo al sacco.sorpresa e ospiti che provano ad ...