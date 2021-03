Ricky Tognazzi: «Mi sento in colpa. Andai in clinica da mio padre, malato, quando era già troppo tardi» (Di domenica 14 marzo 2021) Sul Corriere della Sera una lunga intervista a Ricky Tognazzi. Racconta del padre Ugo Tognazzi e della madre, Pat O’Hara. In particolare, i primi approcci con il cinema, sui set in cui lavorava Ugo, quando lui era un bambino. «I miei genitori erano separati e quando l’estate trascorrevo le vacanze con papà passavo il tempo a vederlo recitare: lui vestito da messicano, da latin lover o da donna mentre impersonava la drag queen Madame Royale nel film del 1970 diretto da Vittorio Caprioli, il primo che affrontava il tema dell’omosessualità, che all’epoca era praticamente un tabù. E devo dire che quando lo vedevo atteggiarsi al femminile, il che gli riusciva molto bene, ho avuto un attimo di perplessità, ero preoccupato e mi dicevo: oddio che è sta succedendo, è mamma o ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 14 marzo 2021) Sul Corriere della Sera una lunga intervista a. Racconta delUgoe della madre, Pat O’Hara. In particolare, i primi approcci con il cinema, sui set in cui lavorava Ugo,lui era un bambino. «I miei genitori erano separati el’estate trascorrevo le vacanze con papà passavo il tempo a vederlo recitare: lui vestito da messicano, da latin lover o da donna mentre impersonava la drag queen Madame Royale nel film del 1970 diretto da Vittorio Caprioli, il primo che affrontava il tema dell’omosessualità, che all’epoca era praticamente un tabù. E devo dire chelo vedevo atteggiarsi al femminile, il che gli riusciva molto bene, ho avuto un attimo di perplessità, ero preoccupato e mi dicevo: oddio che è sta succedendo, è mamma o ...

