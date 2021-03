Più soldi agli immigrati, il disastro firmato Lamorgese: quanti vaccini avremmo potuto comprare, cifre-choc (Di domenica 14 marzo 2021) Se l'esborso per l'accoglienza dei migranti fosse anche solo la metà, e per dimezzarlo basterebbe non accogliere chiunque parta dall'Africa, il governo avanzerebbe soldi per comprare 30 milioni di dosi di vaccino, che l'Ue ha acquistato a 12 euro a fiala, mentre Israele le ha pagate il doppio. Il calcolo è presto fatto. Dall'inizio dell'anno - i dati sono del Viminale - sono sbarcati 5.996 immigrati, il 127% in più rispetto allo stesso periodo del 2020 (2.610), e tale percentuale, proiettata a fine dicembre - tenendo anche conto che nei mesi prossimi le condizioni del mare saranno favorevoli e le partenze inevitabilmente aumenteranno - significa che potremmo ritrovarci ad aver accolto 70 mila stranieri, tanti quanti gli abitanti di Pavia o Ragusa. Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, a ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) Se l'esborso per l'accoglienza dei migranti fosse anche solo la metà, e per dimezzarlo basterebbe non accogliere chiunque parta dall'Africa, il governo avanzerebbeper30 milioni di dosi di vaccino, che l'Ue ha acquistato a 12 euro a fiala, mentre Israele le ha pagate il doppio. Il calcolo è presto fatto. Dall'inizio dell'anno - i dati sono del Viminale - sono sbarcati 5.996, il 127% in più rispetto allo stesso periodo del 2020 (2.610), e tale percentuale, proiettata a fine dicembre - tenendo anche conto che nei mesi prossimi le condizioni del mare saranno favorevoli e le partenze inevitabilmente aumenteranno - significa che potremmo ritrovarci ad aver accolto 70 mila stranieri, tantigli abitanti di Pavia o Ragusa. Il ministro dell'Interno, Luciana, a ...

