Parma | Karamoh | «Importante non prendere gol all’ultimo anche oggi»

Intervenuto ai microfoni di DAZN, l'esterno offensivo del Parma, Yann Karamoh, ha così parlato a pochi minuti dall'inizio di Parma-Roma: «Tutti gli attaccanti stanno bene, oggi vogliamo fare di più. L'importante è non prendere gol all'ultimo come l'altra volta, questo è importante per noi. L'umore nello spogliatoio? Tutti cerchiamo di dare di più in allenamento, me compreso».

