Milan-Napoli 0-1, Pioli: “Abbiamo perso un’occasione, non ci guardiamo le spalle” (Di lunedì 15 marzo 2021) “Abbiamo perso un’occasione. Poteva essere una settimana eccezionale per noi dopo le due grandi prestazioni di Verona e Manchester. Abbiamo fatto una buona gara ma solamente una buona gara non è sufficiente per battere un avversario di questo tipo”. Lo ha dichiarato il tecnico del Milan, Stefano Pioli, dopo la sconfitta interna per 0-1 contro il Napoli. “Il campionato è questo: l’Inter ha preso molto slancio, loro sono andati fortissimo dopo l’esclusione dall’Europa. Ma le partite sono ancora tante e dovremo cercare di fare più punti possibili – ha aggiunto l’allenatore rossonero ai microfoni di Sky Sport -. Non è stata una grande partita da parte nostra a livello tecnico. E poi Abbiamo preso un gol in un momento in cui stavamo facendo meglio di ... Leggi su sportface (Di lunedì 15 marzo 2021) “. Poteva essere una settimana eccezionale per noi dopo le due grandi prestazioni di Verona e Manchester.fatto una buona gara ma solamente una buona gara non è sufficiente per battere un avversario di questo tipo”. Lo ha dichiarato il tecnico del, Stefano, dopo la sconfitta interna per 0-1 contro il. “Il campionato è questo: l’Inter ha preso molto slancio, loro sono andati fortissimo dopo l’esclusione dall’Europa. Ma le partite sono ancora tante e dovremo cercare di fare più punti possibili – ha aggiunto l’allenatore rossonero ai microfoni di Sky Sport -. Non è stata una grande partita da parte nostra a livello tecnico. E poipreso un gol in un momento in cui stavamo facendo meglio di ...

Advertising

capuanogio : L'#Inter dal Torino al Torino (20 partite): Torino ? @ Sassuolo ? Bologna ? @ Cagliari ? Napoli ? Spezia ? @ Veron… - AntoVitiello : #Milan con poche energie, arrivato stanco e con troppi titolati fuori nella sfida contro il #Napoli. Pesa il rigore… - sscnapoli : ?? | I convocati di #MilanNapoli ?? - taeallapescaa : *casino per i grammys con ottomila hashtag* Hashtag milan-napoli primo in tendenza:?????? #BTSOurGreatestPrize - 28_05_2003 : @ecozzetto Lo scudetto accostato al Milan era solo per vendere i giornali. Lo conosciamo tutti il livello della nos… -