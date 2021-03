Locatelli | «Immunità di gregge entro l’estate Vaccini | AstraZeneca resta efficace e sicuro»

(Di domenica 14 marzo 2021) Su L’Eco di Bergamo in edicola domenica 14 marzo l’intervista al professor Franco, presidente del Consiglio superiore di sanità e membro del Comitato tecnico scientifico: «La situazione epidemiologica è in peggioramento». E sulle scuole: «La circolazione del virus nella fascia pediatrica giustifica la chiusura».

In mezzo i professori Franco(Istituto superiore sanità) e Silvio Brusaferro (Consiglio ... La logistica L'altro aspetto chiave perchè in aprile scatti la "vaccinazione di massa" e l'...Sulla questione mascherina - vaccini era intervenuto a gennaio 2021 anche Franco. Il ... non abbiamo ancora dati sufficienti per capire se dàsterilizzate. Ciò significa che un ...