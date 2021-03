Letta eletto nuovo segretario del Pd: «Servono anima e cacciavite per i problemi. Puntiamo su giovani, donne e lavoro. Parliamo anche al M5s di Conte e a Renzi» (Di domenica 14 marzo 2021) Enrico Letta è stato eletto nuovo segretario del Pd – l’ottavo nella storia del partito – da candidato unico con 860 voti favorevoli, due contrari e quattro astenuti. «L’emozione non manca a salire di nuovo al Nazareno, più di sette anni dopo», aveva scritto su Twitter l’ex premier prima di recarsi in assemblea. Poi, parlando a tutti i presenti collegati in video-conferenza, ha delineato la sua strategia per il futuro, fondata su «anima e cacciavite»: gli ideali da una parte, la soluzione dei problemi concreti dall’altra. Il 2020 è stato l’anno più buio della nostra storia repubblicana. Contiamo 100 mila morti ed è scesa la speranza di vita. Il mio pensiero va al personale sanitario, ma voglio anche pensare a quel mezzo milione di ... Leggi su open.online (Di domenica 14 marzo 2021) Enricoè statodel Pd – l’ottavo nella storia del partito – da candidato unico con 860 voti favorevoli, due contrari e quattro astenuti. «L’emozione non manca a salire dial Nazareno, più di sette anni dopo», aveva scritto su Twitter l’ex premier prima di recarsi in assemblea. Poi, parlando a tutti i presenti collegati in video-conferenza, ha delineato la sua strategia per il futuro, fondata su «»: gli ideali da una parte, la soluzione deiconcreti dall’altra. Il 2020 è stato l’anno più buio della nostra storia repubblicana. Contiamo 100 mila morti ed è scesa la speranza di vita. Il mio pensiero va al personale sanitario, ma vogliopensare a quel mezzo milione di ...

